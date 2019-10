»Aufklärende Fernsehunterhaltung« oder pathetischer Kitsch? Im Zweifel besser nicht anschauen. Foto: BBC

Die siebenteilige BBC-Dramaserie »World on Fire« über den Zweiten Weltkrieg ist ein opulentes Projekt. Und es legt die Messlatte zum 80. Jahrestag des Beginns des größten aller Kriege damit höher als beim Historytainment sonst üblich - zumal am Anfang der Serie ein Liebespaar, das sich britischen Nazis in Manchester lachend entgegenstellt, für Erlösung sorgt, bevor das Geschehen fünf Monate weiter springt, zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs.

Da nämlich entdeckt die US-amerikanische Radiokorrespondentin Nancy (Helen Hunt) eine deutsche Panzerdivision an der polnischen Grenze und merkt sofort, welche Menschheitskatastrophe sich hier anbahnt. Doch ähnlich schnell erkennt sie, wie der Westen inklusive ihrer Vorgesetzten in Warschau und Berlin alle Wehrmachtgräuel im Osten ignoriert. Schlimmstenfalls leugnet der Westen diese sich und der Welt gegenüber.

Unter der Regie des Showrunners Peter Bowker zeigt »World on Fire« sieben Teile lang zunä...