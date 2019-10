Oliver Varhelyi soll ungarischer EU-Kommissar werden. Foto: imago images/James Arthur Gekiere

Die EU will weiter wachsen. Derzeit laufen Beitrittsverhandlungen mit Montenegro und Serbien. Auch mit Vertretern Albaniens und Nordmazedoniens soll gesprochen werden. Die Zuständigkeit für die Verhandlungen liegt beim EU-Erweiterungskommissar. Dieses Amt soll in der künftigen Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen ausgerechnet an Ungarn gehen, wo Menschen- und Bürgerrechte eingeschränkt wurden.

Wunschkandidat von Ministerpräsident Viktor Orbán war der frühere Justizminister László Trócsányi. Nachdem der Rechtsausschuss des EU-Parlaments ihn wegen finanzieller Interessenko...