Als die DDR 1990 verschwand, war es auch um die »westdeutsche Linke« geschehen. Die nannte sich extra so, denn für sie war die DDR sozialistisches Ausland, egal, was man politisch davon hielt (in den unterschiedlichen Fraktionen). Ein Drittel der westdeutschen Bevölkerung sah das genauso, bei den unter 30-Jährigen war es sogar die Hälfte, wie Umfragen Ende der 80er Jahre ergaben. Damals war in der BRD von »Deutschland« kaum noch die Rede. Begriffe wie »Volk« oder »Nation« galten als vorgestrig, wenn überhaupt, dann sprach man von »Gesellschaft«. Und die definierte sich politisch und kulturell über Regionen, Ballungszentren und Großs...

