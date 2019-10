Mindestlöhne und »Living Wages« garantieren nicht nur den Armen ein bestimmtes Einkommen. Sie sind wichtig für die ganze Lohnstruktur, geben sie ihr doch eine untere Schranke, unter die die Bezahlung nicht fallen soll. Und der Druck nach unten ist groß: Trotz jahrelangen Aufschwungs sind in den Industrieländern die Löhne nur relativ schwach gestiegen. Und wo sie stärker gestiegen sind, wie in Deutschland, bleiben die untersten Einkommensgruppen zurück, was die Armutsquote erh...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.