Mönchengladbachs Patrick Herrmann bejubelt sein 3:0. Da waren gerade erst 13 Minuten gespielt. Foto: imago images/Moritz Müller

Nach der obligatorischen Sofort-Party mit völlig durchnässten Fans in der Mönchengladbacher Nordkurve hatte es Christoph Kramer gerade ins Trockene geschafft, als er mal eben die letzten paar Jahre seiner Karriere überschlug. »Ich bin ja schon lange hier - aber Spitzenreiter war ich noch nie«, schmunzelte Borussias Mittelfeldakteur nach dem fulminanten 5:1 gegen Augsburg, mit dem sich die Niederrheinischen bis zum Westduell in zwei Wochen in Dortmund den Platz an der Sonne sicherten. »Die Tabelle schau’ ich mir jetzt häufiger an.« Der Blick hinunter bietet derzeit aber auch die Aussicht auf eine einmalig geballte Konkurrenz.

Am Samstagnachmittag hatten gleich fünf Konkurrenten den Gladbachern den roten Teppich hin zum Ligathron ausgerollt. Mit ihren Remis-Spielen untereinander verpassten es Leverkusener und Leipziger sowie Freiburger und Dortmunder, die Bayern von der Spitze zu kippen. Abends zog dann Schalke mit dem 1:1 gegen Aufsteig...