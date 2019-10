Nagelneu: Das »The Student Hotel« in der Schicklerstraße in Mitte bietet möblierte Apartments auf Zeit. Foto: Jérôme Lombard

Diese Zimmer klingen auf den ersten Blick verlockend: Ein gemütliches Queensize-Bett, ein moderner Flatscreen-Fernseher, schnelles Internet und ein eigenes schnuckeliges Bad im mindestens 16 Quadratmeter großen Apartment in bester Citylage. Mit dieser Ausstattung wirbt das »The Student Hotel« in der Schicklerstraße in Berlin-Mitte zwischen Jannowitzbrücke und Alexanderplatz.

Pünktlich zum Semesterstart am 14. Oktober hat das sechsgeschossige Haus seine Pforten eröffnet. Grundsätzlich kann hier jeder Tourist für eine Nacht oder länger absteigen. Aber anders, als es der Name »Hotel« vermuten lässt, richtet sich das Angebot primär an Studenten, die ein Zimmer für ein Semester oder auch zwei beziehen wollen. Dafür bietet das Haus neben dem eigenen Apartment auch schicke Gemeinschaftsräume, Bibliotheken und Gaming-Bereiche.

»Co-Living und Co-Working Hybrid-Business-Modell« nennt sich das Konzept, mit dem der niederländische Konzer...