Wenn ein Behördenmitarbeiter sich bei Kritik an eine andere Behörde wendet, um sich von dort argumentative Schützenhilfe zu holen, dann wird viel Zeit in die Rechtfertigung des Handelns gesteckt. Zeit, die auch für eine Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Kritik genutzt werden könnte. Zeit, um noch einmal der Frage nachzugehen, ob es mit einem zufriedenen Schulterklopfen nach einer weiteren Beratungsrunde getan ist.

Die linke Koalitionsregierung ist auch angetreten, die Situation von Flüchtlingen zu verbessern. Die Sachzwänge, die die dafür notwendigen Schritte behindern, entspringen häufig dem Wesen der Bürokratie selbst - und dem Festhalten an jahrzehntelangen Praktiken innerhalb von Verwaltungsapparaten, die nicht automatisch auf eine neue Zeit umspringen, wenn eine neue Regierung eingesetzt wird.

