Was soll das sein

Das Bundeswirtschaftsministerium scheint in der Klimafrage vergleichbar viel Ahnung zu haben wie Donald Trump, allerdings deutlich weniger meinungsstark mit dieser Lücke umzugehen. Es lägen keine Abschätzungen darüber vor, »wie hoch der bundesweite und auf die Länder entfallende Finanzbedarf sein wird«, heißt es in einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des LINKE-Fraktionschefs Dietmar Bartsch, berichtet AFP. Man gehe aber von einem »bedeutenden Investitionsbedarf« aus. Schöner hätte das Trump auch nicht ausdrücken können, wobei er natürlich vom »bedeutendsten Investitionsbedarf überhaupt« getwittert hätte. Aber diesen Klimawandel gibt es ja laut dem US-Präsidenten sowieso nicht. Man muss ihn schon fast für die Ehrlichkeit schätzen, mit der er diese Aussage tätigt. Die Bundesregierung erweckt mit ihrem Handeln eigentlich nicht den Eindruck, wesentlich mehr Furcht davor zu haben. Aber sie sagt es halt nicht so. nic