Die schönste unter all den kleinen Kirchen auf Príncipe: Nossa-Senhora-da-Conceicao Santo-Antonio Foto: Marc Vorsatz

Die Delfine kommen grade zur rechten Zeit. Denn die Laune der Ferientaucher ist wirklich im Keller. Die Männer liegen schon vier Stunden hinter ihrem Zeitplan und die Sonne steht im Zenit. Und das direkt auf der Äquatorlinie. Doch dann dieses Geschenk! Erst zeigt sich ein braun-grauer Rücken, dann immer mehr. An die hundert Große Tümmler bieten einen afrikanischen Escort-Service der Extraklasse. Ein wirklich seltenes Schauspiel in dieser Größenordnung.

Ein paar Tümmler gehen auf Tuchfühlung mit dem blaugepinselten, abenteuerlichen Kahn. Hin und wieder springt sogar einer aus dem Wasser. Die größten sind an die zweihundert Kilo schwer und zum Greifen nah. Willkommen in São Tomé und Príncipe im Golf von Guinea - wo sich prosperierendes Leben und bleierne Agonie die Klinke in die Hand geben. Um sieben Uhr sollte die Einweisung in der Tauchschule Costa Norte auf der Ilhéu das Rolas beginnen. Da schlief Tauchlehrer Oswaldo noch. An der...