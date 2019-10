Das Gespräch dauerte von 1961 bis 1983, es kannte keine langen Pausen und passt doch - mitsamt Erläuterungen - auf 120 Seiten. Dazu kommen eine Einleitung von Achim Roscher, dem langjährigen Redakteur der Zeitschrift »Neue Deutsche Literatur« (NDL), bei der auch Christa Wolf als Redakteurin begonnen hatte, und auch noch einige Briefe - und doch ist es mit unter 200 Seiten ein schmales Buch geblieben. Woran das liegt? An Annas Seghers Knappheit in Sachen Selbstauskunft, die an vorsätzliche Verschwiegenheit grenzt.

• Anna Seghers/ Achim Roscher: Mit einer Flügeltür ins Freie fliegen. Gespräche.

Neues Leben, 185 S., geb., 20 €.

Es scheint kein Zufall, dass der erste Kontakt zwischen beiden vom 3. April 1961 auf einer Seite Platz hat. Anna Seghers interessiert sich für Mutmaßungen zur Identität von B. Traven, dem sich vor der Öffentlichkeit verbergenden Autor ...