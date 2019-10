Es war ein Trauerspiel: Frank Plasberg hatte Anfang Juni den AfDler Uwe Junge in seine Sendung »Hart aber fair« eingeladen, um mit ihm und ein paar weiteren Gästen, die jedoch nicht weiter auffielen, über rechte Gewalt zu sprechen; diskutieren möchte man es nicht nennen. Plasberg bot Junge ohne Not Steilvorlage um Steilvorlage (»Herr Junge, ich möchte Ihnen gerade helfen, hören Sie mal eine Sekunde zu«). Und entließ seinen Gast, der sein Glück kaum fassen konnte, mit guten Wünschen in den Abend: »Sie hatten das letzte Wort. Ich hoffe, Sie hatten nicht den Eindruck, an einem Tribunal teilgenommen zu haben.«

• Oliver Weber: Talkshows hassen. Ein letztes Krisengespräch.

Tropen, 155 S., br., 12 €.

Ist Plasberg überfordert, oder bereitete sich da jemand - vielleicht unbewusst - auf die von ihm antizipierte nächste Machtergreifung vor? Es lässt sich schwer entsc...