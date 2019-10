Seit 1989/90 hat sich in Ostdeutschland ein rascher - für viele davon betroffene Ostdeutsche bestürzend rascher - sozialer Wandel vollzogen. Er wird immer wieder auch als Transformation bezeichnet - von der (SED-)Diktatur zur Demokratie bundesdeutscher Bauart, von der Plan- zur Marktwirtschaft, von der Fremd- zur Selbstbestimmung der Individuen. Zum Thema sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits Dutzende von Publikationen erschienen. Das Buch von Rolf Reißig ragt unter ihnen hervor, weil er nicht die einzelnen politischen, ökonomischen bzw. kulturellen Vorgänge in Ostdeutschland damals und heute analysiert und zu einer Gesamtschau zusammenfasst. Ihm geht es um die Einordnung der DDR in das weltweite Transformationsgeschehen in Vergangenheit und Gegenwart.

