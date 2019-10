»Ab heute seid ihr Mädchen einer anderen, einer reineren Welt.« Was die Lehrerin womöglich als sonnige Verheißung verstand, für Khandan fühlte es sich wie ein Hauch von Kälte an. Ihre Freundin Fantana meinte, »dass jeder Mann, der sich dieser Frau genähert habe, auf der Stelle erfroren und jeder Vogel, der in ihrer Nähe gelandet, erstarrt sei«.

• Bachtyar Ali: Perwanas Abend. A. d. Kurdischen (Sorani) v. Ute Cantera-Lang u. Rawezh Salim.

Unionsverlag, 279 S., geb., 22 €.

Aber auch diese streng religiöse Lehrerin bekommt im Roman von Bachtyar Ali eine Chance, wenigstens in Gedanken, zaghaft freie Schritte zu probieren. Denn in seinem neuen Buch »Perwanas Abend« geht es um die Freiheit. Der Autor, 1966 im kurdischen Gebiet von Irak geboren, lebt seit Mitte der 90er Jahre in Deutschland, hat also schon vollzogen, was viele junge Menschen im Roman sich wünsche...