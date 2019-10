Macht gerne den Dicken Max: der Filmproduzent Harvey Weinstein Foto: Getty Images/Ted Thai/The LIFE Images Collection

Seinem Ruf als Jungstar im US-Mediengeschäft wird er gerecht. Ronan Farrow, Journalist, Anwalt und der Sohn (Jg. 1987) von Mia Farrow und Woody Allen, enthüllte in zweijähriger Recherche die bis dahin ebenso zahl- wie folgenlosen Missbrauchsvorwürfe gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein. Farrow trug so entscheidend zum Sturz dieser mächtigen Figur der Unterhaltungsindustrie bei.

Der Filmproduzent ist Mitbegründer der Produktions- und Verleihunternehmen Miramax und The Weinstein Company. Seine Filme - dazu zählen »Gangs of New York«, »Pulp Fiction« oder »Shakespeare in Love« - erhielten über 300 Oscar-Nominierungen; bei den jährlichen Preisverleihungen ist auf der Bühne kaum jemandem so oft gedankt worden wie ihm. Doch hinter dem Vorhang gab es einen anderen Weinstein: einen, der nicht nur serienweise Filmerfolge verbuchte, sondern serienweise Assistentinnen und Schauspielerinnen sexuell missbrauchte, nötigte und - nicht selten - seelisch schwer verletzte.

Farrows Buch, soeben gleichzeitig mit der US-amerikanischen Originalausgabe auf Deutsch erschienen, schildert die gefahrvolle und trickreiche Enthüllung. Die heimtückischen Begleitumstände ließen einen erfolgreichen Abschluss der Recherchen des Investigativ-Journalisten lange nicht sicher erscheinen. Sie erklären zudem den Titel der deutschen Ausgabe. Der »Durchbruch« wurde hart und gegen zahllose Widerstände und Intrigen erkämpft. Der Buchautor, zuvor herausgehobene Figur des großen US-Fernsehsenders NBC News, für den Farrow die Weinstein-Enthüllung eigentlich produzieren und öffentlich machen wollte, verlor darüber seinen Arbeitsplatz. Seine Enthüllungsgeschichte erschien schließlich im Magazin »The New Yorker«, das von David Remnick herausgegeben wird, der sich längst einen Namen als integrer Publizist in einer schwierigen Medienlandschaft gemacht hat.

Da Farrow sein Buch wie ein Tagebuch aufgebaut hat, jedes Telefonat und jede E-Mail, jede U-Bahn-Fahrt und jedes Barhocker-Gespräch mitsamt aller Namen handelnder wie kulissenschiebender Personen erfasst, erfordert die Lektüre trotz unterhaltsamen Vortrags Aufmerksamkeit und Orientierungssinn. Die Detailfülle ist mitunter belastend, Farrows Erzählgabe andererseits erzeugt einen Spannungsbogen, als befinde sich der Leser selbst mitten in der kriminalistischen Ermittlung.

Manche Einzelheit verwirrt einen und ist entbehrlich, doch die großen Linien verliert Farrow nie aus den Augen: den Umfang des systematisch verübten sexuellen Machtmissbrauchs durch Weinstein & Co., die entschuldigungsferne Selbstverständlichkeit dieses Missbrauchs und die Deckung, die Weinstein für sein Treiben von einflussreichen Größen der US-Politik (u. a. von Hillary Clinton, Donald Trump und dessen heute persönlichem Anwalt Rudy Guiliani) und Mächtigen der Medien erfuhr - darunter auch die Firmenspitze von NBC. Sie servierte lieber ihren Mitarbeiter Farrow ab, als es sich mit Weinstein zu verderben. Dass dieses Netz so lange trug, erklärt sich auch daraus, dass Weinstein, Sohn eines Diamantenschleifers aus New Yorks Stadtteil Queens, während der Zeit, als er Nötigungen und Vergewaltigungen beging, vielen New Yorker Politikern und deren Lobbygruppen Geld spendete und sich so deren Geneigtheit und Bereitschaft zum Wegsehen erkaufte.

Ronan Farrow sah sich bei seiner Recherche deshalb nicht nur Weinstein und den Leuten auf dessen Gehaltsliste gegenüber, sondern einer größeren Mauer des Schweigens, Vertuschens und Verdrängens. Überdies kam es zu Nötigung, Erpressung und Bedrohung - alles mit dem Ziel, eine konkrete Aufklärung des strafbaren und gewohnheitsmäßigen Missbrauchs zu verhindern und gegebenenfalls durch Verunglimpfung der Opfer, deren berufliches Ausbooten oder mit Schweigegeld und Schweigeverträgen zu vereiteln.

Eine Betroffene, Ambra Gutierrez, war in solch einen Maulkorbvertrag gezwungen worden, hatte aber eine elektronische Kopie sichergestellt. Farrow: »Das Dokument umfasste achtzehn Seiten und war auf der letzten Seite von Gutierrez und Weinstein unterschrieben.« Die Anwälte, die es aufgesetzt hätten, müssten derart von der Durchsetzbarkeit der Geheimhaltungsvereinbarung überzeugt gewesen sein, dass sie nie in Betracht gezogen hätten, dass sie ans Licht käme. »Der Vertrag ordnete die Vernichtung aller Kopien von Audio-Mitschnitten mit Weinsteins Geständnis an, dass er sie begrabscht habe. Gutierrez stimmte zu, ihr Handy und alle anderen Geräte, auf denen Kopien sein könnten, der privaten Sicherheitsfirma Kroll zu übergeben, die von Weinstein dazu beauftragt worden war. Sie stimmte ebenfalls zu, die Passwörter ihrer E-Mail-Accounts und anderer Formen digitaler Kommunikation preiszugeben, um nach Kopien forschen zu können.«

Wenn Farrow mit seinem Projekt am Ende Erfolg hatte, dann deshalb, weil sich nicht bloß Akribie und Hartnäckigkeit seiner Recherche auszahlten, sondern weil sich der von den Opfern lang unterdrückte Leidensdruck Bahn brach. Er wich der Bereitschaft, auszusagen, Klage zu erheben und so - vielleicht - diese Form männlicher Herrschaft dauerhaft zu schwächen. Heute gilt Ronan Farrow mit seiner nun Buch gewordenen Ermittlung als Wegbereiter der MeToo-Bewegung. 2018 erhielt er für die Weinstein-Enthüllung den Pulitzer-Preis für »Public Service«.

Ronan Farrow: Durchbruch. Der Weinstein-Skandal, Trump und die Folgen. Rowohlt, 525 S., geb., 24 €.