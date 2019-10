Eine Überlegung wert: im Herbst zur Grippeschutzimpfung Foto: imago images/Emil Umdorf

Der jüngste Appell richtet sich vor allem auch an ältere Menschen: Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (LINKE) hat die Brandenburger zur Teilnahme an der Grippeschutzimpfung aufgerufen. Der Grund dafür ist, dass sich nicht nur immer weniger, sondern vor allem immer weniger ältere Menschen impfen lassen. »Der beste Schutz gegen eine Grippeinfektion ist die rechtzeitige Impfung«, hatte die Ministerin erklärt.

Waren in der Saison 2009/2010 noch fast die Hälfte (47,7 Prozent) der mindestens 60-Jährigen geimpft, sank der Anteil in der Saison 2015/2016 auf ein Drittel (35,3 Prozent). In den neuen Bundesländern ließen sich in der Saison 2009/2010 rund 61 Prozent der über 60-Jährigen impfen, was bis 2013/2014 auf 54 Prozent gesunken war. In den alten Bundesländern waren dazu 2009/2010 noch 43 Prozent der Senioren dazu bereit. Vier Jahre später lediglich noch 33 Prozent.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurde 2017/2018 die...