Damaskus. Mit der Verlegung syrischer Regierungssoldaten an die türkische Grenze reagiert Präsident Baschar al-Assad auf das Eindringen türkischer Truppen in Nordostsyrien. Die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, dass Regierungstruppen in dem Gebiet angekommen seien, in dem die Türkei eine sogenannte Sicherheitszone errichten will. Fernsehberichten zufolge warfen Menschen ihnen Blumen zu und sangen »Tod für Erdoğan«. Die syrische Armee werde im Norden der »türkischen Aggression auf syrischem Boden entgegentreten«.

Am Sonntag hatten die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF...