»Ökonomen sollten die Denkweise von Klempnern übernehmen«, schrieb Esther Duflo 2017 in einem Essay. »Sie installieren Geräte in der realen Welt, beobachten sorgfältig, was geschieht, und tüfteln je nach Bedarf herum.« Kein Wunder, dass die französische Ökonomin bei ihrer Forschung mit ihrem indischen Arbeits- und Lebenspartner Abhijit Banerjee am Massachusetts Institute of Technology vor allem auf das Werkzeug des Feldversuchs setzt. Ziel ist es, die Wirkung von Entwicklungsprogrammen von Regierungen im Süden oder von Institutionen wie der Weltbank zu verbessern. Bei den Klempnerei...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.