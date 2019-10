Tallinn. Joachim Löw sieht nach dem schwierigen Sieg in Estland sowie der Aufregung um die Hauptdarsteller Ilkay Gündogan und Emre Can die EM-Teilnahme der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht mehr gefährdet. »Wir wollen und werden die letzten beiden Spiele gewinnen. Wir werden uns qualifizieren für die EM«, sagte der Bundestrainer. Er nimmt trotz einer schwierigen Länderspielwoche »gute Erkenntnisse« mit in Richtung Europameisterschaft 2020. »Gegen Estland hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt«, betonte der 59-Jährige vor der Heimreise am Montag.

Der frühe Platzverweis für Emre Can hatte die junge und durch viele Ausfälle arg dezimierte deutsche Nationalmannschaft in Tallinn vor eine schwierige Situation gestellt. Zudem hatten Rot-Sünder Can und der zweifache Torschütze Ilkay Gündogan vor der Partie für mächtigen Wirbel gesorgt. »Es war schwieriger, als wir es uns vorgestellt hatten. Das hat natürl...