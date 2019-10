Keine Bestätigung des Einmarsches von kurdischer Seite / Zehntausende Bewohner in den vergangenen Tagen geflohen

Als Reaktion auf den türkischen Einmarsch in Nordsyrien haben mehrere Länder ihre Rüstungsexporte in die Türkei eingestellt

Assad wird sich auf lange Sicht kaum mit weniger als der totalen Kontrolle des Nordostens zufrieden geben . Nach dem Rückzug der US-Amerikaner ist die Stärke der Selbstverwaltung in den Verhandlungen mit dem Regime schlecht. Die Zukunft des politischen Projektes Rojava ist ungewisser denn je. Es ist ein bitterer Moment der Zeitgeschichte, wenn eine revolutionäre Gesellschaft nur noch die Wahl hat, von NATO-Jets und deutschen Leopard-Panzern niedergewalzt zu werden oder sich einem verbrecherischen Regime unterzuordnen, um überleben zu können.

»Wenn wir uns entscheiden müssen zwischen Kompromiss und Genozid, dann wählen wir unser Volk.« Mit diesen Worten verteidigte der oberste General von Rojava, Mazloum Abdi, die jüngst beschlossene Zusammenarbeit der Selbstverwaltung mit dem Assad-Regime und Russland. Nach ersten Informationen regelt das Abkommen vorerst nur den gemeinsamen Grenzschutz, die Kontrolle der Zivilverwaltung soll offenbar noch nicht verändert werden. Was genau die Implikationen sind, wird sich wohl erst in den kommenden Tagen zeigen. Die Aussichten sind jedoch düster.

