Zum Unistart müssen Studierende erfahrungsgemäß tief in die Tasche greifen, um den verlangten Semesterbeitrag zu begleichen. Je nach Hochschule schwankt dieser jedoch enorm, was auch auf die integrierten Kosten für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zurückzuführen ist.

Das sogenannte Semesterticket ist mit 221 Euro an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Uni in Hannover am teuersten. Das ist das Ergebnis einer Analyse der 40 größten deutschen Universitäten durch den studentischen Personaldienstleister Zenjob (www.zenjob.de)...