Die elektronische Patientenakte ist nicht nur hierzulande nützlich, sie hilft auch im Ausland. Die EU fordert eine europäische Patientenakte von allen EU-Mitgliedsländern. Foto: imago images/Jochen Tack

Was genau sind die Patientenrechte?

Gehört hat sie vermutlich jeder schon mal: Geschichten über Behandlungsfehler, in Patienten vergessene Nadeln, missratene Zahnbehandlungen oder auf rätselhafte Weise verschwundene Patientenakten mit sensiblen Daten. Was für manchen bittere Realität ist, soll sich in Zukunft mit dem Ausbau der Patientenrechte weltweit ändern.

In Deutschland soll ab Januar 2021 jedem Patienten beispielsweise die elektronische Patientenakte (ePA) zur Verfügung stehen. Damit soll später jeder Patient selbst darüber entscheiden können, welcher Arzt elektronisch spezifische Befunde einsehen kann und auch in der Behandlung sollen mehr Transparenz und Selbstbestimmung geschaffen werden. So muss der Physiotherapeut nicht unbedingt über Zahnprobleme eines Patienten informiert sein - kann es aber, wenn der Patient es für nötig hält.

Besonders bei dementen oder bewusstlosen Patienten kann die ePA zeigen, was sie ka...