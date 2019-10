Über all das wird man nachdenken müssen, wie damals schon Herbert Grönemeyer. Abb.: Julia Dürr/Jungbrunnen

Mädchen in Hosen? Klar. Und Jungs in Röcken? Wer weiß schon noch, dass ihnen bis ins 19. Jahrhundert hinein, so lange sie noch klein waren, kleidähnliche Kittel angezogen wurden. Weil es praktischer war? Oder weil die »Jungserziehung« erst nach dem Kleinkindalter begann? Heute sind die Internetforen voller Fragen besorgter Eltern, den Geschmack ihrer Söhne betreffend. Ein Vierjähriger will nur Mädchenkleidung tragen, ein Sechsjähriger wünscht einen rosa Ranzen. Wird er in der Schule nicht gehänselt werden?

Da scheint das Bilderbuch »Disco« von Frauke Angel (Text) und Julia Dürr (Bilder) sogar schon etwas für ratsuchende Erwachsene zu sein. Der kleine Ich-Erzähler hat nämlich kein Problem damit, Pink und Rot zu lieben. Nur die Mama sagt, sie würde bald augenkrank oder bekäme »sicher gleich einen sehr schönen Herzinfarkt«. Der Vater entzweit sich mit seinem Freund: »Was soll das heißen, wir sind schuld, wenn unser Junge schwul wird?...