Lothar König Foto: imago images/Jörn Haufe

Als im Osten aufgewachsener linker Jugendlicher kam man um ihn eigentlich nicht herum. Wenn es eine antifaschistische Demonstration von Bedeutung gab, seien es die turbulenten Jahre 2009 bis 2011 in Dresden, sei es Heiligendamm 2007, seien es die Proteste in irgendwelchen Käffern, in denen man bereits alles verloren glaubte - irgendwann traf man immer auf den blauen VW-Kastenwagen. Antifa- und St. Pauli-Fahnen an den Seiten, auf dem Dach die aufmontierten Boxen, an der Frontscheibe ein Schild mit der Beschriftung »JG - Stadtmitte Jena«. Wenn der Jugendpfarrer Lothar König dann im Wagen in das Mikro sprach, unverblümt, bedächtig, empathisch auch gerade in den hitzigen Momenten, nahm das den Umstehenden die Angst. Da war klar: Hier ist einer, der weiß wie es läuft, einer der Verantwortung übernimmt. Einer, der zwar mit allen Demokraten kann, bei den Faschos, egal welcher Sorte, aber kompromisslos ist.

Wir haben damals mit »unserem« ...