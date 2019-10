Die Tunesierin Hanène Zbiss erhielt den Raif-Badawi-Preis. Foto: Archiv/Hanene Zbiss

Es ist gut, dass es einen Raif-Badawi-Preis gibt. Dadurch wird wenigstens einmal im Jahr, während der Frankfurter Buchmesse, an den mutigen saudi-arabischen Blogger erinnert, der 2012 verhaftet und wegen Apostasie, »Beleidigung des Islam«, zu zehn Jahren Haft und tausend Peitschenhieben verurteilt worden war. Wer denkt noch an den Internetaktivisten, der für die Freiheit der Gedanken und des Wortes stritt und noch immer in einem Kerker schmachtet? 2015 ward er für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen - und bekam den Sacharow-Preis der EU, den für ihn Gattin Ensaf Haidar entgegennahm. Auch um sie ist es still geworden, obwohl sie aus ihrem kanadi...