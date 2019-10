Foto: Illustration: Fraunhofer ISE

Die Erzeugung von Strom ist lukrativer als die Nahrungsproduktion. Das gilt inzwischen auch für Strom aus erneuerbaren Quellen. Allerdings erfordern gerade Photovoltaikanlagen große Flächen, konkurrieren somit mit der landwirtschaftlichen Nutzung. Die Biobauern der Hofgemeinschaft Heggelbach am Bodensee wollen beweisen, dass man auf einem Acker auch Strom erzeugen kann, ohne auf den Anbau von Nahrungsmitteln zu verzichten. In den Jahren 2016 und 2017 installierten sie mit Unterstützung von Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) auf einem Teil ihrer Ackerflächen die bislang größte Agrophotovoltaikanlage (APV) in Deutschland.

Der Trick: Sie stocken auf. Die nach Südwesten ausgerichteten zweiseitigen Solarmodule werden auf Stützen fünf Meter über dem Acker angebracht. Mit einer installierten Leistung von 194 Kilowatt kann die Anlage 62 Vier-Personen-Haushalte versorgen. Dank der ebenfalls mit Solarz...