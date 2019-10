Linkenpolitikerin Lay: Privatisierungspolitik trägt erhebliche Mitschuld an derzeitiger Mietenexplosion

Wohngeld ist eine Leistung für Geringverdiener, die ihren Lebensunterhalt ohne staatliche Unterstützung finanzieren. Es wird für jeden Haushalt individuell berechnet und richtet sich nach dem Einkommen, der Zahl der Haushaltsmitglieder und den Mietpreisen in der Gegend, in der sie wohnen.

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Caren Ley, kritisierte, die Wohngeldreform ändere nichts daran, dass sich die stark steigenden Mieten in den Städten längst von der Lohnentwicklung entkoppelt hätten. Die Menschen müssten einen viel zu hohen Anteil ihres Einkommens für die Miete ausgeben.

Erstmals soll das Wohngeld künftig automatisch alle zwei Jahre an die Mieten- und Einkommensentwicklung angepasst werden. Vor allem diese geplante regelmäßige Anpassung der Leistungen sei ein großer Fortschritt, sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten der »Saarbrücker Zeitung« (Freitag).

Berlin. Haushalte mit kleinen Einkommen bekommen nächstes Jahr mehr Wohngeld. Der Bundestag beschloss am Freitag in Berlin eine Erhöhung, obwohl der Opposition die Novelle angesichts drastisch steigender Mieten nicht weit genug geht. Der Deutsche Mieterbund begrüßte den Schritt, bemängelte aber, dass weiterhin die Heizkosten nicht berücksichtigt würden.

