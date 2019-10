Foto: AFP/Victoria Jones

Ich glaub, ich bin im falschen Film. Schreiben wir das Jahr 2019, oder 1558? Was für ein Mummenschanz in Westminister am Montag dieser Woche. Elisabeth II. verlas die Regierungserklärung von Boris Johnson. Während dieser wie ein Schulbub aufgeregt auf seiner Bank hin- und herrutschte, sich diebisch freute und nach rechts wie links schielend anerkennende Blicke zu erheischen suchte, war die Queen ganz offensichtlich not amused, des Premiers Pamphlet verlesen zu müssen. Warum aber tut Themse-Liesel sich das an? Warum l...