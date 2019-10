Endlich einig: Der britische Premier Boris Johnson und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker beim EU-Gipfel Foto: dpa/Stefan Rousseau

Halleluja, es ist soweit!«, kommentierte die VP Bank das Ende des Brexit-Gerangels. Großbritannien hat sich mit der EU auf ein Austrittsabkommen geeinigt. Stimmt das britische Parlament am heutigen Samstag zu, bedeutet das: Zu Halloween am 31. Oktober schrumpft die EU erstmals in ihrer Geschichte.

Besprochen wird der Brexit meist als etwas, das nicht hätte geschehen dürfen und auch nicht müssen, als vermeidbarer Unfall oder Irrtum der Politik. Doch das stimmt nicht. Der Brexit ist die Konsequenz aus dem widersprüchlichen Verhältnis Großbritanniens zu den EU-Mächten Deutschland und Frankreich - und aus der Finanzkrise, in der dieser Widerspruch auf die Spitze getrieben wurde. Mit dem Austritt kehrt jedoch keine Ruhe ein: Der Kampf um die Macht in Europa wird sich verschärft fortsetzen.

Die europäische Einigung war von Beginn an ein Projekt Deutschlands und Frankreichs. 1957 gründeten sie die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft...