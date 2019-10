Christoph Ruf, Fußballfan und -experte, schreibt immer montags über Ballsport und Business. Foto: privat

Am Sonntag ging die Frankfurter Buchmesse zu Ende. Bei dem Gedränge, das am Samstag herrschte, war vieles möglich. Nur nicht, sich einem Stand unbeschadet zu nähern oder gar mal in einem der Bücher zu schmökern. Auch der Fußball präsentierte sich traditionell in Frankfurt. Es gibt diesen Herbst einige schöne Titel, es scheint, als würden die Themen, die im FC-Bayern- und Champions-League fixierten Journalismus zunehmend versinken, ihre Nische immer stärker zwischen Buchdeckeln finden. Doch auch solche vermeintlichen Feiertage des Wortes mit all den Lesungen und Diskussionsveranstaltungen sind vom Zeitgeist imprägniert. Prominenz ist ein Wert an sich, und wer sah, wie lang die Schlangen waren, die sich bei Autogrammstunden von Sebastian Fitzek aufreihten, musste irgendwann aufhören zu zählen.

Bei der »LitCam« (»Fußball trifft Kultur«) sorgte der Torschütze des WM-Finales 1990 für Prominenz. Zumindest für diejenigen, die vor 1985 geboren ...