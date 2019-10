Neulich behauptete jemand, die Wir-rennen-in-Slow-Motion-im-Bikini-über-den-Strand-Szenen bei Baywatch habe es nur gegeben, weil der Produktionsfirma das Geld ausgegangen sei. Deshalb versuchte sie, auf diese Weise Sendezeit zu füllen. Ich habe das natürlich nicht geglaubt. Die beliebteste Serie meiner Jugend mit knallorangefarbenen Badehosen, dramatischen Rettungsaktionen und Stars wie Billy Warlock (Eddy) und Erika Eleniak (Shauni) soll finanziell schwach aufgestellt gewesen sein? Aber mittlerweile gibt es den ultimativen Beweis, dass das stimmen muss. Erst spielte Baywatch-Frontmann David Hassel »The Hoff« zum 30. Jahrestag des Mauerfalls am 3. Oktober in Berlin vor jämmerlichen 3000 Menschen ein Konzert. Am Samstag kam er erneut nach Berlin: um sich von Trabis umringen zu lassen, die seinen Mauer-Song »Looking for Freedom« hupten. Hasselhoff sang dazu. Das kann wirklich nur jemand machen, der finanzielle Probleme hat. jot