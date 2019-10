Machen Druck beim Thema Investitionen: Beschäftigte der Berliner Krankenhäuser Foto: nd/Ulli Winkler

»Es ist Druck auf dem Kessel, es ist Druck in den Krankenhäusern und dieser Druck muss endlich raus«, ruft Meike Jäger, ver.di-Fachbereichsleiterin Gesundheit, am Mittwoch auf dem Alexanderplatz in Berlin. »Seit Jahren werden notwendige Investitionen vor allem durch Einsparungen beim Personal finanziert. Damit muss jetzt, wo das Land Berlin auch die Mittel dafür hat, Schluss sein«, so Jäger. Der Beifall und die Pfiffe der Umstehenden sind ohrenbetäubend. Immer wieder rufen die etwa 500 Demonstrierenden »Wir brauchen die Klinikoffensive - jetzt!«.

Obwohl sie am Neptunbrunnen in der Mittagssonne stehen, kann man sie bestimmt sehr gut hören hinter den Fenstern des Roten Rathauses. Genau dort soll ihre Botschaft auch ankommen: Die über Jahrzehnte vernachlässigten Investitionen in die Berliner Gesundheitsversorgung müssen endlich an die realen Bedarfe der Kliniken angepasst werden. Nicht nur die Gewerkschaftsvertreterin fordert ein End...