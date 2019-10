Lateinamerika gilt als die gefährlichste Region für Aktivist*innen, die sich für Menschen- und Umweltrechte einsetzen. Jährlich werden Hunderte Menschen kriminalisiert, verfolgt oder ermordet, die sich für Landrechte, Umweltschutz oder die Rechte von Minderheiten engagieren. Im ländlichen Raum finden die Konflikte meist im Kontext von Landprivatisierung, exzessivem Rohstoffabbau, der Errichtung von Staudämmen oder Waldrodung statt. Auch deutsche Unternehmen und Banken sind häufig an solchen Projekten beteiligt. In den Städten gilt besonders das Engagement gegen Polizeigewalt und Rassismus als lebensgefährlich. Auch der Einsatz für Frauen- und Minderheitenrechte wird hier oftmals zu einer Gefahr für Leib und Leben der Aktivist*innen. Foto: Initiiert wurde das Wandbild von der Menschenrechtsgruppe CADEHO und dem Berliner Kollektiv »Orangotango«. fda Foto: nd/Ulli Winkler

Das Wandbild »Vos tenés la bala, nosotras la palabra« (»Ihr habt die Kugel, wir haben das Wort«) in der Malmöer Straße 29 in Berlin-Prenzlauer Berg wurde vor kurzem fertiggestellt. Die drei kolumbianischen Künstler*innen, die das Gemälde gemeinsam geschaffen haben, Laura Ortiz, Angela Atuesta, und Juan Fonso, sehen sich in der kunsthistorischen Tradition des mexikanischen »Muralismo« - einer Form der Wandmalerei, die nach der mexikanischen Revolution in den 1920er Jahren entstanden ist. Im Mittelpunkt des Bildes stehen die...