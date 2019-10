Freihandelsabkommen erregen in der EU die Gemüter. Foto: Stephanie Lecocq/EPA/dpa

Freihandelsabkommen erregen in der EU die Gemüter. Übereinkünfte mit Kanada (CETA), Japan (JEFTA) oder den USA (TTIP) konnten nur gegen heftigen Widerstand der Bevölkerung und einiger Mitgliedsstaaten erzielt werden oder kamen gar nicht erst zum Abschluss. Aktuell sorgt ein Abkommen für Streit, bei dem die EU nicht einmal mitverhandelt - und genau das ist das Problem.

Am vergangenen Freitag unterzeichneten die Eurasische Wirtschaftsunion (EAWU) und Serbien in Moskau ein Freihandelsabkommen, doch bereits im Vorfeld hagelte es aus der EU Kritik. Er sei »irritiert«, sagte etwa der slowakische Außenminister Miroslav Lajčák Anfang September. Als EU-Beitrittskandidat könne Serbien »nicht in mehrere Richtungen zugleich gehen«. David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments, verlangte sogar, Serbien müsse spätestens mit dem EU-Beitritt alle anderen Handelsabkommen aufkündigen.

In Europa gelten d...