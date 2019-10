Der Thüringer Friedrich Herrmann (30) ist neuer deutscher Meister im Poetry Slam. Herrmann, der aus Jena kommt, setzte sich in der Endrunde des literarischen Bühnenwettbewerbs in Berlin gegen zwei weitere Finalisten durch, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Die neunköpfige Jury habe Herrmanns »emanzipatorisch-persönlichen Text« gelobt. Insgesamt waren 110 Poeten aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz nach Berlin gekommen. dpa/nd