Barcelona. Bei Großdemonstrationen für und gegen die Unabhängigkeit Kataloniens sind am Wochenende wieder Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. An einer Demonstration der Unabhängigkeitsbefürworter nahmen am Samstag in Barcelona rund 350 000 Menschen teil, an einer Gegenkundgebung am Sonntag rund 80 000 Anhänger der staatlichen Einheit Spaniens.

Auch zwei Wochen nach der Verhängung langjähriger Haftstrafen gegen prominente Politiker der Unabhängigkeitsbewegung ist die Empörung in Katalonien groß. Bei der Kundgebung am Samstag schwenkten die Demonstranten katalanische Flaggen und riefen »Freiheit für die politischen Gefangenen«. Am Abend lieferten sich tausende Unabhängigkeitsbefürworter gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Zehntausende Katalanen haben am Sonntag in Barcelona für die Einheit Spaniens und gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Regionalregierung demonstriert. Es handelte sich um die erste große Gegenkundgebung, seit die Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer vor zwei Wochen eine Protestwelle der Unabhängigkeitsbewegung ausgelöst hatten. Die Gesellschaft in der Region im Nordosten Spaniens ist schon lange tief gespalten. Die Behörden sprachen von 80 000 Teilnehmern, die Veranstalter bezifferten die Zahl auf 400 000. AFP/nd