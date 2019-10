Bau- und Immobilienwirtschaft argumentiert weiterhin gegen einen Deckel an

In der zuständigen Innenverwaltung wird das Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co enteignen« derweil weiter rechtlich geprüft. »Die rechtliche Prüfung ist noch nicht abgeschlossen«, sagt ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) zu »nd«. Die Verwaltung möchte das natürlich rechtssicher machen, heißt es seitens der Verwaltung. Angesichts der »Komplexität der Frage« sei eine Genauigkeit nötig, die ihre Zeit brauche.

Bei den Grünen überwiegt mit 47,7 Prozent die Anzahl der Befürworter jene der Gegner. »Auf keinen Fall« will ein knappes Fünftel der Wähler der Ökopartei etwas von Sozialisierungen wissen.

Aus Sicht der SPD-Wähler war es, basierend auf den Umfrageergebnissen, ein Fehler, dass der Landesparteitag am Samstag sich mehrheitlich gegen das Instrument ausgesprochen hatte. Eine deutliche Mehrheit von 59,8 Prozent der Anhänger der Sozialdemokratie befürwortet es nämlich.

46 Prozent der Berliner befürworten die Sozialisierung von großen Immobilienkonzernen. 46,1 Prozent sind eher oder entschieden dagegen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen«, die »nd« exklusiv vorliegt. 1002 Personen haben vom 18. bis 22. Oktober daran teilgenommen. »Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass trotz der Gegenkampagne der Immobilienwirtschaft immer noch fast die Hälfte der Berliner für die Vergesellschaftung des Wohnraums sind«, sagt der Sprecher der Initiative, Rouzbeh Taheri.

