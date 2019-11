In den nächsten Jahren werde man die Commerzbank zu einem digitalen Technologieunternehmen umbauen, verkündeten die Chefs der teilverstaatlichten Nummer zwei im hiesigen Bankensektor vor drei Jahren. Man entwickle ein »ganzheitliches digitales Geschäftsmodell« mit einem »starken digitalen Angebot« für alle Kunden.

Die Digitalisierung treibt die Finanzwelt schon seit geraumer Zeit um. Schließlich besinnen sich die Banken in Zeiten von Niedrigzinsen und einem kriselnden Investmentbanking wieder auf das alte Privatkundengeschäft. Da will man wachsen und gleichzeitig Kosten senken. Das geht nur, wenn man Filialen schließt, Mitarbeiter entlässt und gleichzeitig die Kunden dazu bringt, auf Onlinebanking umzusteigen. Ein paar Klicks in der App sind eben günstiger als Gespräche am Filial...