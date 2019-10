Wenn Frauen Angehörige pflegen, laufen sie besonders Gefahr, im Alter zu verarmen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Sozialverbands Deutschland (SoVD). »Ernste Sorge bereitet uns die Zukunft der Frauen unter den drei Millionen pflegenden Angehörigen. Sie sind besonders Risikofaktoren ausgesetzt«, sagte Adolf Bauer, Präsident des SoVD, bei der Vorstellung der Studie am Dienstagmorgen in Berlin.

Die Arbeit zu unterbrechen, um Angehörige zu pflegen, wirkt sich bei Frauen stark auf ihr Einkommen aus. Schon bei sechs Monaten Unterbrechung der Lohnarbeit für die Pflege von Angehörigen gibt es einen Einkommensverlust von neun Prozent. Dieser Effekt sei sogar stärker als der Gendereffekt, also dass Frauen ohnehin durchschnittlich weniger verdienen, so Katja Knauthe, Forscherin an der Hochschule Zittau/ Görlitz. Sie ist eine der Autorinnen des Gutachtens.

»Frauen arbeiten im Schnitt 18 Jahre mehr als ein Mann«, wenn man Lohn- und Pflege...