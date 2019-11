In ganz Deutschland erfüllt der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sterbenskranken Menschen letzte Wünsche. In Brandenburg wird das Projekt von Manuel Möller betreut, der schon bei der ersten Fahrt vor drei Jahren als Ehrenamtlicher dabei war. Seit vergangenem Jahr ist er hauptamtlicher Wünschewagen-Projektkoordinator beim ASB Brandenburg. Um seinen Gästen einen letzten Wunsch zu erfüllen, ist der Brandenburger Wünschewagen beispielsweise schon an die Küste zum Kreuzfahrtschiff Aida und zu einer Aufführung von Starlight Express nach Bochum gefahren. Besonders hoch im Kurs stehen Reisen an alte Urlaubsorte: »Mehr als 50...

