Eingang zur Rettungsstelle von Vivantes am Friedrichshain Foto: nd/Ulli Winkler

Die Rettungsstelle des Vivantes Klinikum in Friedrichshain ist die größte in Berlin - und vor allem dann überlastet, wenn die Arztpraxen geschlossen haben und sich die Menschen mit verschiedensten Beschwerden auf den Weg in die Notaufnahme machen. Um dem zu begegnen, eröffnet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) eine neue Notdienststelle direkt im Bereich der Notaufnahme des Klinikums.

»Wir wollen die Versorgung von Patient*innen in den sprechstundenfreien Zeiten verbessern und erweitern«, sagt Burkhard Ruppert, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Seit dem 20. September öffnet die Notdienstpraxis in Friedrichshain Freitagnachmittags und am Wochenende. »Wir können mit unserer KV-Notdienstpraxis das Rettungspersonal entlasten, so dass dieses sich auf die schweren Notfälle konzentrieren kann«, so Ruppert.

Patient*innen, die nun die Notaufnahme des Krankenhauses aufsuchen, werden direkt vor Ort entweder zu...