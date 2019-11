Nach dem gewaltsamen Tod eines 30-jährigen Mannes auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg liefen noch am Donnerstag intensive Ermittlungen der Polizei. Seit dem Vortag ermittelt die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Die genauen Umstände, die in der Nacht zum Mittwoch zum Tod des Iraners geführt haben, sind noch nicht bekannt. Der mit moderner Videotechnik ausgestattete Bahnhof gehört zu den am besten überwachten Stationen der BVG.

In einer gemeinsamen Mitteilung hatten Polizeipräsidium und Staatsanwaltsch...