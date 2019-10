Kalifornien, Oktober 2019: Klimawandel nicht als Debattenthema, sondern in Aktion Foto: AFP/Josh Edelson

Berlin. Während schwere Umweltkatastrophen toben - beispielsweise verheerende Waldbrände in Kalifornien -, ist auch die UN-Klimakonferenz unversehens in Gefahr. Die Klimadiplomatiekarawane sollte vom 2. bis 13. Dezember in Santiago de Chile Halt machen. Aufgrund der Massenproteste gegen soziale Ungleichheit hat die Regierung nun - neben dem Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgipfel - auch »COP25« abgesagt. Eine Mammutveranstaltung mit Zehntausenden Teilnehmern lässt sich nicht schnell mal woandershin verlegen, aber Bonn fühlt sich gerüstet: ...