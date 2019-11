Foto: dpa/Roland Schlager

Frau Ernst-Dziedzic, kommt es zu einer Koalition zwischen der ÖVP und den Grünen?

Sie werden sich jetzt nicht wundern, wenn ich mich nicht festlegen lasse. Wir haben noch ein paar Sondierungsrunden. Wir sind zwei Parteien, die für unterschiedliche Positionen gewählt wurden. Aber wir haben eine Lage, in der die Gesellschaft in Österreich gespalten ist - und es ist der Wunsch da, dass man da mehr zusammenkommt. Das nehmen wir sehr ernst, und wir laufen vor der Verantwortung nicht davon. Wir müssen jetzt erst einmal entscheiden, ob wir überhaupt in Verhandlungen treten. Erst dann wird es einen konkreten Fahrplan geben.

Die Grünen wurden gerade wieder ins Parlament gewählt, jetzt stehen sie möglicherweise bald erstmals in der Regierung - geht das nicht ein wenig schnell?

Ich finde, dass wir höchst professionell arbeiten. Wir haben eine neue Führung, wir haben neue Gesichter. Wir stehen nicht vor dem Nichts. Es wäre unseriös,...