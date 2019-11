Don Camillo und Peppone im italienischen Filmklassiker aus dem Jahre 1953 Foto: dpa/ARD Degeto

Es ist ein Buch von Format. «Don Camillo & Peppone - C & A»: A 4-Format. Autor Jörg Kotterba hält mehr, als er verspricht, und er verspricht schon auf dem Cover eine ganze Menge: Da der Christ - dort der Kommunist. DDR-Staatssicherheit-Mauerfall - Vereintes Deutschland - Anarchie. Wie aus Feinden Freunde werden. Ein Buch der Versöhnung.

Er habe das ursprünglich rund 400 Seiten umfassende Buch, das er über Christian Gehlsen und Axel Henschke schreiben wollte, zum Schluss noch stark eingedampft. Zusammengestrickt. Nein, gewebt. Kotterba hat einen Frankfurter Teppich gewebt, zeichnet ein Bild von seiner Stadt, Frankfurt an der Oder, die er seit Anfang der 90er Jahre fast immer als rasender Reporter erlebte, an der Seite Empörter und selbst ein Empörter, der aus seiner Seele nie wieder eine Mördergrube machen wollte. Und der seine Seele in keiner Mördergrube verrecken lassen will. Der aber auch irgendwann verstand, dass er verzeihen muss, ...