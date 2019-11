Auf dem Großteil der Strecke in Kreuzberg und Friedrichshain verlief die Demonstration friedlich. Einzelne Demonstrant*innen zündeten Böller und Silvesterraketen. An einer Baustelle in der Rigaer Straße in Friedrichshain öffneten dann einige Unbekannte den Bauzaun und warfen die Scheibe eines Bauwagens ein. Laut Polizei wurden daraufhin Polizeibeamte mit Steinen, Pyrotechnik und Farbbeuteln beworfen und Dutzende Autos entglast.

Foto: In Berlin sind derzeit gleich mehrere linke Projekte bedroht. Vergangenen Montag wurde vor Gericht die Räumungsklage gegen das Syndikat verhandelt, ein Urteil steht noch aus (»nd« berichtete). Am 15. November steht die Gerichtsverhandlung der Liebig34 an. Bei beiden Prozessen geht es um die Kündigung der Pachtverträge für die seit Jahrzehnten bestehenden Projekte. Sowohl die Liebig34 als auch das Syndikat hatten, ebenso wie das Jugendzentrum Potse, die Schlüssel nicht abgegeben und sind in ihren Räumlichkeiten geblieben. mfr Foto: Florian Boillot