Der Italiener Filippo Ganna hat am Sonntag beim Bahnradweltcup in Minsk innerhalb von drei Stunden gleich zweimal den Weltrekord in der Einerverfolgung über 4000 Meter verbessert. Der Weltmeister, der auf der Straße für das britische Profiteam Ineos fährt, stellte im Finale gegen den Briten John Archibald die neue Bestmarke von 4:02,647 Minuten auf. Am Morgen hatte der 23-Jährige den Weltrekord zunächst auf 4:04,252 Minuten verbessert. Den deutschen Rekord hält Domenic Weinstein. Sie liegt knapp sieben Sekunden über Gannas neuer Bestzeit.