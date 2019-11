Bangkok. 15 Länder haben sich auf dem Asean-Gipfel in Thailand verständigt, den größten Freihandelspakt im asiatisch-pazifischen Raum im kommenden Jahr abzuschließen. 15 der 16 verhandelnden Länder wollen den sogenannten RCEP-Vertrag im kommenden Jahr unterzeichnen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Montagabend (Ortszeit) beim Abschluss des Treffens der Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean). Ursprünglich war der Abschluss des Abkommens für dieses Jahr geplant gewesen.

Das 16. Land, Indien, habe sich noch nicht dazu bereit erklärt, da es noch erhebliche Differenzen gebe, hieß es in einer Abschlusserklärung. Indiens Premierminister Narendra Modi seh...