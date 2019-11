Cevdet Erek: Bergama Stereo, Detail, Skizze, 2019 Abb.: Cevdet Erek

In einem berüchtigt gewordenen Plädoyer gegen Techno-Musik stellte Iris Hanika vor einigen Jahren im Wiener »Der Standard« fest: »Es ist jedenfalls keine Musik, die irgendeine Form der Konzentration zuließe, klare Gedanken sind da nicht zu fassen, aber klare Gedanken sind vermutlich gar nicht gewünscht. Techno ist eine Weiterentwicklung der chinesischen Wasserfolter [...].« Wer mit Frau Hanika darin übereinkommt, wird in Cevdet Ereks Installation »Bergama Stereo« wenig mehr als eine überdimensionierte Gewaltverherrlichung finden können. Für alle anderen bietet die Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin eine multisensorische metaphernreiche und originelle Erfahrung, konzentriert in einem einzelnen begehbaren Exponat.

Cevdet Erek kommt professionell aus zwei technikintensiven Disziplinen. Der Istanbuler Künstler studierte Architektur und Sound Engineering an zwei der Universitäten der türkischen Hauptstadt und wurde nach einer R...