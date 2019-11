Elektroautos fahren derzeit mit Lithium-Ionen-Batterien. Für diese braucht es diverse Rohstoffe: darunter das Metall Kobalt, das weltweit knapp ist und vor allem in Konfliktregionen wie Kongo gefördert wird. Und, wie der Name schon sagt, Lithium: ein Alkalimetall, das bei der jetzigen Nachfrage ausreichend vorhanden ist.

Allerdings wird der Rohstoff fast ausschließlich in einer Region gefördert: dem Dreiländereck Bolivien, Argentinien und Chile. Unter ausgetrockneten Salzseen schlummert hier mehr als die Hälfte der weltweiten Vorräte. Bei der Gewinnung von Lithium werden große Mengen Salzlauge aus der Erde gepumpt und verdunstet, was zu sinkendem Grundwasserspiegel ausgerechnet in einer Wüstenregion führen kann. Daher gibt es vor Ort Proteste gegen Lithiumminen.

Gleichzeitig wird es d...