Witold Banka war bisher Sportminister von Polen. Foto: dpa/Andrzej Grygiel

Wenn den großen Worten auch Taten folgen, brechen für Dopingbetrüger schwere Zeiten an. »Die Zukunft des Kampfes gegen Doping beginnt heute«, verkündete Witold Banka, der designierte Präsident der Welt-Antidoping-Agentur WADA am Dienstag auf der Weltkonferenz der Dopingjäger in Katowice selbstbewusst. Flankierend avisierte IOC-Präsident Thomas Bach, zehn Millionen Dollar für einen Aktionsplan bereitzustellen und bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio einen Gentest einzuführen.

»Diese neue Methode wird die Abschreckung erhöhen. Wir wollen, dass sich die Betrüger niemals sicher fühlen, zu jeder Zeit und überall«, sagte Bach, der Chef des Internationalen Olympischen Komitees. Der Gentest könnte einen Blutdopingnachweis Wochen oder gar Monate nach der EPO-Einnahme möglich machen. Das IOC will die Methode auch anwenden, wenn diese von der WADA noch nicht bis...